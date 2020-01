OL : Un défenseur recruté en urgence au mercato ?

Dans : OL.

En ce début de semaine, l’Olympique Lyonnais a bouclé sa première recrue de l’hiver en la personne de Karl Toko-Ekambi, prêté avec option d’achat par Villarreal.

La venue du Camerounais de 27 ans ne clôt pas pour autant le mercato lyonnais. Et pour cause, le club rhodanien reste prêt à bondir sur un milieu de terrain, notamment en cas de départ de Lucas Tousart, courtisé avec assiduité par le Hertha Berlin. Et la défense alors, qui cristallise les inquiétudes des supporters de l’OL ? En conférence de presse, le directeur sportif Juninho n’a pas fermé la porte à la venue d’un joueur dans ce secteur de jeu d’ici le 31 janvier même si la tâche s’annonce ardue.

« C’est vrai qu’on a aussi perdu Solet. Même s’il ne jouait pas beaucoup, on avait beaucoup d’espoir. On a Mapou (Yanga-Mbiwa) qui est exemplaire, mais quand vous passez deux ans sans jouer, c’est naturel de rentrer dans une zone de confort, difficile de le faire jouer dans l’urgence. On est satisfait de Marcelo et de Joachim (Andersen), même si Joachim a eu plus de difficultés. Rudi (Garcia) a presque trois options. On a discuté, mais notre priorité c’était de finaliser Toko. On va discuter. Peut-être qu’il y aura possibilité, mais ce n’est pas facile de trouver en hiver et de trouver quelqu’un prêt à venir pour six mois. À la fin, c’est le président qui a le dernier mot. Mais ce sera court d’avoir trois défenseurs pour cinq mois de compétition » a confié Juninho dans des propos rapportés par Foot Mercato. Depuis le début du mercato hivernal, peu de pistes ont filtré à ce poste de défenseur central. Cela ne présage en rien de l’avenir, la cellule de recrutement lyonnaise ayant plus d’un tour dans son sac…