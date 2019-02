OL : Un défenseur anglais à Lyon, il y a deux problèmes

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Selon toute vraisemblance, l’une des grandes priorités de l’OL lors du prochain mercato estival sera de recruter un défenseur central. En effet, la presse grecque faisait récemment état d’un intérêt des Gones pour le très jeune Gilberto Gega (17 ans). Mais visiblement, le joueur de l’AEK Athènes n’est pas le seul défenseur dans le viseur de l’OL en vue de la prochaine période de mercato. La preuve, le Daily Mirror affirme que des recruteurs lyonnais étaient présents ce week-end dans le stade de Norwich pour observer Ben Godfrey (21 ans) lors de la victoire contre Ispwich (3-0).

Sous contrat avec le club britannique jusqu’en juin 2022, Ben Godfrey a la cote en Angleterre. Ce qui devrait rendre la tâche particulièrement délicate à l’Olympique Lyonnais en vue d’un éventuel transfert. Effectivement, Manchester United et Arsenal feraient également de lui une cible potentielle pour renforcer leur défense la saison prochaine. Actuellement leader de Championship avec Norwich City, Ben Godfrey est estimé à environ 10 ME par ses dirigeants. Autant dire que Jean-Michel Aulas et Florian Maurice devront être convaincants, aussi bien auprès du joueur que des dirigeants de Norwich City pour rafler la mise…