OL : Un casse-tête se prépare pour Memphis Depay au mercato

Dans : OL.

A cinq mois de la fin de son contrat, Memphis Depay ne prolongera sûrement pas à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant néerlandais devrait partir librement chez l’un de ses nombreux prétendants prêts à profiter de l’occasion en or.

Compte tenu du contexte, les joueurs libres seront forcément les plus convoités pendant le prochain mercato estival. Attirer un renfort sans avoir à débourser un centime en indemnité de transfert représentera une aubaine pour les clubs touchés par la crise sanitaire. C’est pourquoi Memphis Depay sera l’une des grandes attractions du marché. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, sauf improbable revirement de situation, ne devrait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain.

L’ancien joueur de Manchester United n’a jamais caché sa volonté de retrouver un grand d’Europe. Rappelons que le Néerlandais était passé proche d’un transfert au FC Barcelone en octobre dernier. Ce sera peut-être partie remise, à moins que Memphis Depay ne choisisse le Borussia Dortmund. Car selon les informations de Bild, le club allemand, déjà intéressé l’été dernier, envisagent sérieusement de revenir à la charge.

Depay successeur de Sancho ?

L’idée serait de recruter le Lyonnais pour compenser le possible départ de l’ailier anglais Jadon Sancho. Le tout sans plomber les finances qui supporteraient moins bien l’arrivée de l’autre cible Donyell Malen (22 ans, PSV Eindhoven), surtout si l’actuel sixième de Bundesliga ne se qualifie pas pour une coupe d’Europe. Reste à savoir si Memphis Depay accepterait de jouer une nouvelle saison sans défi européen. En tout cas, avec Dortmund, le Barça, la Juventus Turin, le Milan AC et peut-être d’autres admirateurs à venir, le Gone aura l’embarras du choix !