OL ‍: Un but, une passe, le mercato du génie Cherki prend feu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La démonstration de Rayan Cherki pour sa première en équipe de France a choqué l'Europe. Au point de booster son futur transfert alors que l'OL négocie dur avec Manchester City.

Après une saison pleine, Rayan Cherki a enfin eu sa chance en équipe de France. Et il l’a saisie de manière incroyable ce jeudi soir face à l’Espagne. Alors que les Bleus étaient au fond du trou, il a sonné la révolte d’un but somptueux, avant d’être ultra-décisif sur les deux autres buts des Tricolores. Une performance qui n’est pas passée inaperçue aux yeux du monde, où sa capacité à faire jouer les autres tout en étant décisif, saute aux yeux pour ceux qui ne suivaient pas la Ligue 1 cette saison. Et dans un timing assez déroutant, Manchester City a effectué, selon. L’Equipe, une première offre orale à l’OL pour s’offrir Rayan Cherki dans le cadre d’un transfert de 22,5 millions d’euros.

Manchester City est pressé, l'OL aussi

Bien décidé à aller très vite sur ce mercato estival, Manchester City a accéléré sur trois dossiers ces dernières heures, ceux menant à Rayan Cherki donc mais également à Rayan Aït-Nouri et à Tijjani Reijnders. Les trois joueurs ont été validés par Pep Guardiola, et leurs signatures sont imminentes. Le départ programmé de son meneur de jeu va permettre à l’OL de boucler une très grosse vente avant son passage devant la DNCG le 24 juin prochain. Mais encore faut-il se mettre d’accord sur le montant du transfert, alors que John Textor rêvait d’en récupérer plus de 30 millions d’euros.

Et une somme encore supplémentaire après la démonstration de Cherki avec les Bleus ? Un seul match ne fait pas la valeur du joueur, mais sur les réseaux sociaux, la performance de Cherki a fait saliver les supporters de Chelsea et de Manchester United notamment, qui ont supplié leurs dirigeants d’agir et de « court-circuiter » le transfert du meneur de jeu prévu vers City. Tant que rien n’est signé, le jeu des surenchères est toujours possible, même si tout semble indiquer sa signature dans la formation de Pep Guardiola dans les prochains jours. Mais peut-être que la performance de Cherki à Stuttgart incitera le vainqueur de la Ligue des Champions 2023 à faire un dernier effort pour boucler le transfert.