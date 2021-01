OL : Un but par match, Lyon craque pour cette machine

Dans : OL.

Tout proche de signer Islam Slimani au mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais lorgne également le marché des buteurs européens dans l’optique du mercato d'été.

Et pour cause, Memphis Depay sera en fin de contrat cet été et pour l’OL, il est crucial de se renseigner dès maintenant sur le successeur de l’international néerlandais. Trimballé à plusieurs postes depuis sa signature dans le Rhône, le capitaine lyonnais s’est fixé à la pointe de l'attaque avec Rudi Garcia. En toute logique, c’est donc un pur n°9 qui sera recruté par Juninho afin de combler le départ plus que probable de Memphis Depay à la fin de la saison. Et selon les informations obtenues par Foot Mercato, le directeur sportif brésilien de l’OL veut du lourd puisque l’une de ses pistes se nomme Paul Onuachu, auteur de 19 buts en 19 matchs depuis le début de la saison avec Genk.

19 buts en 19 matchs cette saison

L’attaquant nigérian de 26 ans est une véritable machine à buts et en ce sens, il intéresse grandement l’Olympique Lyonnais dans l’optique du prochain mercato estival. Sous contrat longue durée avec Genk (juin 2024), Paul Onuachu ne sera évidemment pas bradé par le club de Jupiler Pro League, qui réclamera une coquette somme à l’OL et aux autres prétendants de son attaquant vedette au mercato. Mais en cas de transfert définitif de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid, l’Olympique Lyonnais aura les moyens de réinvestir massivement sur un avant-centre de classe internationale. Paul Onuachu pourrait être l’oiseau rare recherché par Juninho même si pour l’instant, le dirigeant lyonnais n’en est qu’au stade de la prise de renseignements. Nul doute que dans ses petits calepins, Juninho dispose d’autres pistes plus séduisantes le unes que les autres…