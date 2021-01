OL : Slimani a cédé à Juninho pour signer à Lyon

Dans : OL.

Attendu ce mardi à Lyon afin de signer avec l'Olympique Lyonnais, où il remplacera Moussa Dembélé, Islam Slimani a accepté les conditions de Juninho.

Sauf retournement de situation hautement improbable, le dossier Islam Slimani va se concrétiser dans les prochaines heures à Lyon où l’attaquant algérien est attendu afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. La journée de lundi a été efficacement utilisée du côté de Juninho et Jean-Michel Aulas, puisque les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont négocié en même temps le transfert de Moussa Dembélé à l’Atlético Madrid, sous forme de prêt avec option d’achat non obligatoire, et la signature d’Islam Slimani en provenance de Leicester. Afin de rejoindre l’OL, ce dernier a obtenu du club de Premier League de pouvoir être libéré gratuitement dès ce mois de janvier, alors que son contrat avec les Foxes s’achevait en juin prochain. Il fallait ensuite mettre un point final aux négociations entre l’international algérien et l’Olympique Lyonnais, même si le club rhodanien avait l’avantage d’avoir déjà discuté avec Slimani l’été dernier lorsque le départ de Memphis Depay semblait acquis.

Le seul point d’achoppement entre Lyon et l’attaquant de 32 ans était connu, à savoir que ce dernier souhaitait avoir un contrat supérieur à celui de 18 mois proposé par l’OL. Mais finalement, l’attaquant des Fennecs a cédé aux exigences de Juninho en la matière. Selon Le Progrès, en échange d’une prime à la signature, Islam Slimani a accepté un contrat jusqu’en juin 2022, soit les 18 mois proposés par le board de l’Olympique Lyonnais. Tout cela sera officialisé dans la journée, le futur attaquant de Rudi Garcia devant encore passer sa visite médicale et attendre également que le deal entre Lyon et l'Atlético Madrid pour Moussa Dembélé soit validé. Mais il n'y a guère de suspense, et Slimani sera bien joueur de l'OL pour tenter de gagner le Championnat de Ligue 1.