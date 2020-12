OL : « Un bonheur incomplet », Paqueta vise le titre

Dans : OL.

Véritable révélation de la première partie de saison à l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta a terminé l’année 2020 en beauté avec son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Recruté en provenance du Milan AC contre un chèque de 20 millions d’euros pendant le dernier mercato estival, Lucas Paqueta a complètement changé le visage du club rhodanien. Titulaire indiscutable dans le 4-3-3 de Rudi Garcia aux côtés de Thiago Mendes et Houssem Aouar, le joueur de 23 ans a déjà confirmé tout son talent à Lyon. À la fois important dans la récupération du ballon et primordial dans la construction du jeu offensif des Gones, l'international brésilien s’est même offert un cadeau de Noël avant l’heure mardi lors du dernier match de l’année. Face à Nantes (3-0), Paqueta a effectivement marqué son premier but avec Lyon pour offrir la première place à son équipe. Un vrai bonheur pour l’ancien crack de Flamengo.

« Je suis très heureux et je ne peux trouver les mots pour éprouver ma joie. C'est un bonheur de marquer. J'avais hâte de marquer ce premier but. Je travaillais bien, je jouais bien, mais j'attendais ce but. C'est important pour moi comme d'améliorer mes statistiques et mes performances. Mes coéquipiers le savaient. Ils m'ont aidé. Nous sommes leaders, c'est un bonheur incomplet, le championnat n'est pas terminé. Il faut aller chercher la victoire pour chacun des prochains matchs », a lancé, en conférence de presse, Paqueta, qui donnera son maximum à l’OL en 2021. Histoire de remercier Juninho, le directeur sportif lyonnais ayant parfaitement relancé la carrière de son compatriote après son échec à Milan.