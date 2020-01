OL : Diop refourgué pour 5 ME, le plan idéal de Lyon !

Dans : OL.

Orphelin de Youssouf Fofana, transféré à Monaco contre 15 ME au mercato hivernal, le Racing Club de Strasbourg s’est penché sur la situation de Pape Cheikh Diop.

Prêté par l’Olympique Lyonnais au Celta Vigo l’été dernier, le milieu de terrain espagnol de 22 ans n’est pas parvenu à s’imposer en Galice, raison pour laquelle le Racing Club de Strasbourg s’est intéressé à son profil, envisageant sérieusement de formuler une offre de prêt. Finalement, les Alsaciens ont renoncé au recrutement d’un milieu de terrain, ce qui ne fait pas les affaires de Pape Cheikh Diop, lequel se voyait bien rebondir en Ligue 1 avant un éventuel retour à l’OL la saison prochaine. Mais tous les espoirs sont encore permis pour Diop, une autre formation de l’Hexagone s’intéressant à lui selon les informations de Foot Mercato.

Le média dévoile en effet l’intérêt de Toulouse pour Diop. Également pisté par West Ham mi-janvier, l’Espagnol ne croule pas sous les propositions, et pourrait se contenter de l’offre de la lanterne rouge de la Ligue 1. La proposition des Violets est en tout cas très alléchante pour Jean-Michel Aulas puisque le TFC pourrait prendre en charge l’intégralité du salaire de Pape Cheikh Diop et surtout, Olivier Sadran souhaite inclure une option d’achat à 5 ME. Véritable flop à l’OL malgré quelques matchs de bonnes factures comme celui face à Manchester City en Ligue des Champions, Diop ne sera pas retenu par les Gones et dans cette optique, cette option d’achat sera certainement vu d’un bon œil par Juninho et par Jean-Michel Aulas. Reste à voir si l’opération pourra se conclure car jeudi, il n’y avait toujours pas d’accord entre l’Olympique Lyonnais et le Celta Vigo au sujet de la résiliation du prêt de Pape Cheikh Diop…