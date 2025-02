OL ‍: Un autre tour de magie pour une recrue, Textor est chaud

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

John Textor est loin de faire l'unanimité à l'OL. Le businessman étasunien doit en plus de cela essayer de sauver le club d'une relégation administrative en Ligue 2 à l'issue de la saison.

L'OL a récemment décidé de changer d'ère avec l'arrivée de John Textor. Ce dernier a repris le club après des années sous les ordres de Jean-Michel Aulas. L'Américain peine à mettre tout le monde d'accord, notamment parce qu'il détient d'autres clubs que l'OL : Molenbeek, Botafogo et Crystal Palace. Difficile pour beaucoup de fans et observateurs rhodaniens de comprendre où est vraiment la place de l'OL dans la stratégie de son propriétaire. La DNCG a aussi des doutes sur les capacités financières lyonnaises et a récemment imposé à Lyon de redresser ses finances, sous peine d'une descente de Ligue 2 dans quelques semaines. John Textor est de son côté loin de se laisser abattre et veut mettre en place certaines stratégies pour renforcer l'OL.

Textor est partout, l'Angleterre s'agace

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-philippe Mateta (@iammateta)

Cela a été le cas cet hiver où l'international argentin a été gracieusement prêté par Botafogo pour venir renforcer l'OL, pourtant interdit de recrutement. Ces dernières heures, on a en effet appris que l'Olympique Lyonnais avait des vues sur l'attaquant de Crystal Place, Jean-Philippe Mateta. John Textor est même prêt à rapidement boucler le dossier en faveur des Gones. Un intérêt assez contesté, car Lyon est toujours surveillé de près financièrement et que Crystal Palace a comme actionnaire John Textor. Une nouvelle pirouette qui agace même en Angleterre, où on se demande comment JT peut se mêler de la politique de transfert du club londonien alors qu'il n'est pas actionnaire majoritaire. Le club londonien veut entre 30 et 40 millions d'euros pour lâcher Mateta. Un montant que ne peut pas aligner l'OL, sauf si Textor, à l'instar de ce qu'il a fait avec Thiago Almada cet hiver, parvient à se prêter (lui-même) le médaillé d'argent des JO de Paris 2024, ou à faire une grosse réduction à l'un de ses clubs. Outre l'OL, Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, West Ham United, Bournemouth, Nottingham Forest, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen et Marseille sont aussi dans le coup pour Mateta, auteur de 13 buts depuis le début de la saison.