OL ‍: Un attaquant portugais dans la cible de Lyon

Par Claude Dautel

Avec le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, l'Olympique Lyonnais souhaite désormais recruter non plus un, mais deux attaquants. C'est dans ce cadre que l'OL étudie le profile d'un attaquant portugais qui joue en Italie.

Avant même de finaliser le départ de son buteur international géorgien, l'Olympique Lyonnais avait prévue de faire signer un ailier avant la fin du mercato, ce lundi 1er septembre à 20 heures. Mais forcément, la vente de Georges Mikautadze met encore plus de pression sur la cellule recrutement de l'OL, qui en plus n'a pas des moyens financiers colossaux pour faire signer ces joueurs. Alors que L'Equipe affirme que Lyon a un coup d'avance concernant un buteur, un insider révèle que Lyon se penche sur le profil de Dany Mota, attaquant portugais qui joue à Monza, club qui a été relégué en Serie B. L'équipe italienne serait prête à laisser partir Mota pour 4 millions d'euros.

L'OL étudie le dossier de l'attaquant de Monza

Selon Transfer Radar, le cas de l'attaquant portugais de 27 ans, né au Luxembourg, et qui l'an dernier avait été convoqué par l'équipe du Portugal, est donc étudié par la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais. D'autant que le joueur qui avait quitté la Juventus pour Monza en 2020 pour 4,8 millions d'euros est à un tarif abordable pour l'OL. A en lire les statistiques de Transfermarkt, Dany Mota n'est toutefois pas un attaquant prodige qui aurait échappé aux recruteurs des plus grands clubs. La saison passée, alors que Monza était en Serie A, Mota a tout de même marqué cinq buts et délivré deux passes décisives. De quoi faire un bon attaquant de complément, même s'il ne s'agit pas du joueur capable de faire basculer une saison. Mais à ce stade du mercato, il sera dur pour l'Olympique Lyonnais de trouver la perle rare.