OL ‍: Une grosse surprise déjà prête pour remplacer Mikautadze

Georges Mikautadze va rejoindre ce samedi Villarreal, où l'attaquant de l'OL va s'engager pour cinq ans. Du côté de Lyon, on s'attendait à ce scénario, et il n'y aura pas de panic buy.

Gouverner, c'est prévoir, et il est évident que les dirigeants de l'Olympique Lyonnais avaient probablement un coup d'avance lorsque vendredi, ils sont tombés d'accord avec leurs homologues de Villarreal. En échange de près de 35 millions d'euros, et à la veille du match OL-OM, Georges Mikautadze va donc rejoindre l'actuel leader de la Liga, laissant son club de coeur sans véritable avant-centre de métier. Depuis 24 heures, les noms de Mehdi Taremi, l'attaquant iranien de l'Inter et de Martin Satriano, le joueur de Lens, sont évoqués pour remplacer Georges Mikaudze. Tout cela en prenant en compte le fait que l'Olympique Lyonnais souhaite se faire prêter ce buteur. Mais, dans L'Equipe, Hugo Guillemet confirme qu'en fait, on ne sait pas tout dans ce dossier du futur attaquant qui arrivera d'ici lundi soir à l'OL.

L'OL a déjà un avant-centre dans le collimateur

Le journaliste du quotidien sportif, qui est le grand spécialiste du mercato lyonnais, explique que la cellule recrutement de l'OL a déjà travaillé sur une autre piste que les deux joueurs souvent cités. Et ce joueur, dont Hugo Guillemet ne révèle pas le nom, serait « une option plus avancée » que Taremi et Satriano. Les insiders vont désormais devoir se mettre au travail pour trouver cet avant-centre susceptible de rejoindre rapidement l'Olympique Lyonnais afin de remplacer l'attaquant international géorgien dont le départ est un véritable crève-coeur pour de nombreux supporters de l'OL. Mais pour Michele Kang, il était indispensable de rapidement effacer les graves erreurs financières commises par John Textor, et malheureusement cela passe pas des coupes drastiques dans le budget. En contrepartie, Paulo Fonseca pourra conserver Malick Fofana, c'est qui est une excellent nouvelle pour Lyon.