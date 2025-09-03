OL ‍: Un attaquant attendu ‍? Il lâche un nom

Dans : OL.

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais évoqueront le mercato d'été ce mercredi après-midi, même si l'OL peut encore faire signer un joueur qui est sans contrat. Des noms circulent.

La fin du mercato lyonnais a laissé les supporters rhodaniens sur leur faim, la seule signature de Martin Satriano sous forme de prêt n'ayant pas été suffisante pour calmer les inquiétudes après le départ de Georges Mikautadze. L'Olympique Lyonnais semble très fragile en l'absence d'un autre buteur, alors que la saison passée Paulo Fonseca pouvait compter sur deux gâchettes du niveau d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, désormais partis. Si l'on ne sait pas ce que Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger vont annoncer ce mercredi en conférence de presse, quelques noms sont évoqués. Car l'OL peut encore recruter un joueur libre de tout contrat et même si rien n'indique que Lyon tentera un pari, des journalistes ont des idées à suggérer aux dirigeants lyonnais. C'est le cas d'Antoine Morin qui travaille notamment pour Beinsports.

L'OL tenté par un joker offensif ?

S'exprimant sur X (anciennement Twitter, le journaliste pense que l'Olympique Lyonnais a encore de quoi se renforcer sérieusement dans la liste des joueurs libres. « Le mercato est terminé, mais l'OL peut encore trouver un numéro 9 parmi les joueurs actuellement sans contrat. Sur la liste des buteurs libres sur Transfermarkt, il y a Vincent Aboubakar qui a certes 33 ans, mais connaît bien la Ligue 1. Patrick Bamford + jeunes ressemblent plus des paris », explique Antoine Morin. Cependant, concernant Vincent Aboubakar, il se chuchote que l'avant-centre international camerounais pourrait rapidement s'engager avec le club iranien du Esteghlal FC. Si l'OL veut foncer sur Aboubakar, il va donc falloir faire très très vite. Si du moins c'est réellement l'intention des dirigeants de l'OL, ce que l'on va officiellement savoir dans les prochaines heures.