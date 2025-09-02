L'OL fera le bilan de son mercato ce mercredi

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais tiendra une conférence de presse ce mercredi à 14h30 en présence du directeur sportif Matthieu Louis-Jean et du directeur général Michael Gerlinger. L’occasion pour les dirigeants de l’OL de faire un bilan du mercato après un été très agité dans la capitale des Gaules, qui contraste avec le début de saison très réussi de l’équipe de Paulo Fonseca, qui compte trois victoires en trois matchs en Ligue 1. Une conférence de presse qui sera sans doute suivie en masse par les supporters de l’OL, dont certains sont assez remontés après un dernier jour du mercato jugé décevant, avec la seule et unique arrivée de Martin Satriano en provenance du RC Lens pour compenser le départ de Georges Mikautadze.