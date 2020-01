OL : Lyon refuse un ancien capitane de Man Utd

Dans : OL.

En raison des blessures subies en première partie de saison, l’Olympique Lyonnais pourrait recruter un latéral. Mais a priori, l’heureux élu ne sera pas l’ancien Mancunien Antonio Valencia.

Pour le directeur sportif Juninho, si l’Olympique Lyonnais veut atteindre ses objectifs en fin de saison, trois recrues, soit une par ligne, seront nécessaires cet hiver. En ce qui concerne le secteur défensif, un renfort en charnière centrale pourrait débarquer si Marcelo, ciblé par une partie des supporters, finit par faire ses valises. On sait aussi qu’un latéral est espéré, plutôt sur le côté gauche où Youssouf Koné est actuellement indisponible.

Pas de place pour Valencia

Du coup, le club rhodanien ne serait pas intéressé par le latéral droit équatorien Antonio Valencia (34 ans). D’après nos confrères de Foot Mercato, le joueur du LDU Quito voudrait quitter son pays natal à cause d’insultes de supporters locaux envers sa famille et lui-même. L’ancien capitaine de Manchester United aimerait donc revenir en Europe et son entourage l’aurait proposé à deux pensionnaires de Ligue 1, à savoir Dijon et l’Olympique Lyonnais.

Mais de son côté, Lyon n’aurait « pas donné suite par rapport au quota d’extra communautaires ». On peut penser que ce n’est pas la seule explication, Valencia n’étant plus le puissant latéral qui a fait le bonheur des Red Devils pendant plusieurs saisons. La preuve, sa carrière pourrait se poursuivre en D2 anglaise, un championnat dont certains clubs sont disposés à le relancer.