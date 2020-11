OL : Un an et stop, De Sciglio cash avec Lyon ?

Dans : OL.

En fin de mercato, l’Olympique Lyonnais s’est attaché les services de Mattia De Sciglio sous la forme d’un prêt en provenance de la Juventus Turin.

L’international italien a principalement été recruté afin de combler les départs de Fernando Marçal, Kenny Tete et Rafael au mercato. Il faut dire que Rudi Garcia connaît bien le profil de Mattia De Sciglio, un latéral autant capable d’évoluer sur le côté droit que sur l’aile gauche. Assurément, cette polyvalence va rendre de fiers services à l’OL au cours de la saison. Mais l’Olympique Lyonnais pourra-t-il profiter du Turinois au-delà de cette saison ? Le mystère est total. D’autant plus que dans une interview accordée au site officiel de l’OL, Mattia De Sciglio a botté en touche au moment d’évoquer son avenir.

« M’imposer sur la durée ou me relancer ? L’objectif de cette saison est de me relancer et de retrouver la continuité que j’avais auparavant. Mais je suis très enthousiaste à l’idée de débuter cette nouvelle expérience. Je donnerai le meilleur de moi-même pour aider l’Olympique Lyonnais à atteindre ses objectifs de fin de saison. Après peut être que je resterais ici, peut être que je retournerais en Italie, je ne sais pas encore pour l’instant. Mon objectif était vraiment de retrouver de la régularité dans mon temps de jeu. Ne jouer qu’une fois par semaine me permettra aussi de mieux récupérer. Donc non, l’absence de coupe d’Europe n’a vraiment pas été un problème » a fait savoir le défenseur italien de 27 ans, lequel refuse de promettre aux supporters de l’Olympique Lyonnais qu’il sera toujours dans le Rhône la saison prochaine. Tout dépendra sans doute des intentions de la Juventus Turin à l’égard de Mattia De Sciglio…