OL : Umtiti et Lacazette de retour, Juninho pose sa condition

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central gaucher afin de compenser le départ de Fernando Marçal, l’Olympique Lyonnais pourrait s’intéresser à Samuel Umtiti.

Le FC Barcelone a d’ores et déjà proposé à l’OL d’inclure l’international français dans le cadre du transfert de Memphis Depay en Catalogne. Mais pour des raisons financières, il n’y a quasiment aucune chance de revoir le champion du monde 2018 porter les couleurs de l’Olympique Lyonnais. En effet, Juninho a indiqué au micro de RMC que le come-back de « Big Sam » sur les bords du Rhône était hautement improbable, à moins que le joueur n’accepte de faire un énorme effort au sujet de sa rémunération à Lyon. Un constat également valable pour Alexandre Lacazette, que Juninho a songé à faire revenir à l’OL cet hiver avant de prendre connaissance de son salaire londonien.

« Si tu perds Marçal et qu’Umtiti arrive, tu gardes tes trois défenseurs comme il faut. Avec son expérience, Umtiti connaît la maison. Mais ce n’est pas notre niveau de contrat. En janvier, j’ai appelé Alexandre Lacazette pour discuter un peu avec lui car il avait des problèmes avec Arsenal et je me disais : 'Pourquoi pas un prêt de six mois avec nous où tu vas t’éclater, jouer tous les matchs et marquer des buts comme tu sais faire ? Et après tu repars à Arsenal ou ailleurs.' Mais à partir du moment où tu regardes le niveau de contrat de ces joueurs, comme à la Juventus ou au Barça, ce n’est pas pour nous aujourd’hui. Aujourd’hui, il faut dire la vérité, on ne peut pas payer le salaire d’un Umtiti. Mais si le joueur cherche un projet, qu’il fait un effort avec peut-être un contrat plus long, qu’il a envie de rentrer à la maison, là je vais le chercher tout de suite » a fait savoir Juninho. Autrement dit, les anciens seront toujours les bienvenus à Lyon… à condition de faire une croix sur leur salaire étranger.