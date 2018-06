OL : Umtiti donne un précieux conseil mercato à Fekir

Dans : OL, Mercato, Premier League, Equipe de France, Mondial 2018.

Avant le dernier match de préparation de l’équipe de France face aux Etats-Unis, Samuel Umtiti s'est confié sur le mercato estival, et le possible transfert de Nabil Fekir.

Les Bleus sont à Lyon. Samedi soir, la troupe de Didier Deschamps retrouvera le Parc OL lors d'un match amical contre les USA, le dernier avant le grand départ pour la Coupe du Monde en Russie. Certains Français seront comme des poissons dans l'eau dans le Rhône. Et ce sera notamment le cas d'Umtiti et de Tolisso, anciens de l'OL, mais aussi de Fekir, qui jouera peut-être pour la dernière fois dans son Groupama Stadium en tant que joueur lyonnais. Sur le départ, l'attaquant de 24 ans est très proche de Liverpool. Mais comme l'a avoué l'OL vendredi, ce transfert n'est pas encore fait. Ce qui pourrait le contrarier en vue du Mondial. Umtiti, qui vient de prolonger son contrat à Barcelone jusqu'en 2023, lui conseille donc de faire vite.

« Ma prolongation au Barça ? Je me sens léger, je ne veux plus me poser cette question de savoir comment ça va se passer, les discussions. C’est une chose de faite, je peux me concentrer sur le terrain et être performant. Le transfert de Fekir ? Pour Nabil, je n’ai pas eu de discussion. Je n’en ai pas parlé parce que je suis passé par là, donc c’est mieux de régler ça soit même. Donc j’espère que ça se fera avant la Coupe du monde quand même », a lancé, en conférence de presse, le défenseur tricolore, qui sait de quoi il parle, vu qu'il a négocié son transfert vers le FCB durant l'Euro 2016. Si Fekir veut avoir l'esprit libre en Russie, il doit donc valider son départ de Lyon avant la fin de semaine prochaine.