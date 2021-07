OL : Umtiti de retour, le plan fumeux de Lyon

Dans : OL.

En manque total de temps de jeu au FC Barcelone depuis deux ans, Samuel Umtiti est poussé vers la sortie par le club catalan.

Pris à la gorge financièrement, Barcelone a proposé une résiliation de contrat à l’international tricolore, ce que Samuel Umtiti a refusé. L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais a encore deux ans de contrat au FC Barcelone, et il ne compte pas s’asseoir sur son confortable salaire. En revanche, il ne serait pas contre l’idée d’un prêt ou d’un transfert en cas de proposition d’un bon club européen. Il y a quelques jours, le nom de « Big Sam » a été associé à Marseille, qui a finalement recruté Luan Peres (Santos FC) et William Saliba (Arsenal) en plus de Leonardo Balerdi au poste de défenseur central. Mais selon les informations de Todo Fichajes, un autre club de Ligue 1 est séduit par Samuel Umtiti, il s’agit de l’OL.

Le club formateur de Samuel Umtiti est très intéressé par la perspective de faire revenir le Barcelonais afin de compenser le futur départ de Joachim Andersen en Premier League. Peter Bosz et Juninho seraient convaincus qu’il est possible de relancer Samuel Umtiti et de lui faire retrouver son meilleur niveau en dépit de ses blessures à répétition au genou depuis la Coupe du monde 2018. Confronté à une brutale réalité économique, Lyon n’aura toutefois pas les moyens de payer un transfert au Barça et d’assumer le salaire conséquent de Samuel Umtiti dans son intégralité. C’est ainsi que les Gones aimeraient convaincre le club blaugrana avec un prêt et une prise en charge partielle du salaire par Barcelone. Dans l’idéal, Jean-Michel Aulas souhaite que le troisième de la Liga espagnole en 2020-2021 assume la moitié du salaire de Samuel Umtiti lors de son potentiel prêt à Lyon. Reste maintenant à voir si cette proposition sera susceptible d’intéresser le Barça et le joueur…