Esp : Umtiti viré comme un chien par le Barça

Placé sous une énorme pression financière, le FC Barcelone doit impérativement se séparer de plusieurs joueurs. Et Joan Laporta est prêt à virer salement Samuel Umtiti en résiliant d'autorité son contrat et en le déclarant inapte au football.

A deux ans de la fin de son contrat avec le Barça, Samuel Umtiti s’apprête à vivre des jours compliqués si l’on en croit la presse espagnole. En effet, afin d’économiser les 16 millions de salaire par saison du défenseur français, et considérant qu’il avait enchaîné les blessures, les dirigeants barcelonais veulent tout simplement résilier de manière unilatérale le contrat de Samuel Umtiti. Ce dernier souhaitant continuer sa carrière sous le maillot du club catalan, Joan Laporta a tout simplement décidé que l’ancien Lyonnais n’était plus apte à la pratique du football et qu’il ne s’est jamais remis de sa blessure avec l’équipe de France lors du Mondial 2018 et qui de plus a toujours refusé de se faire opérer.

Face à ce qui serait une action extrême du FC Barcelone, ce qui vaudra évidemment une contre-attaque juridique de Samuel Umtiti, c’est la FIFA qui sera appelé à juger cette décision. Mais, selon Sport, du côté du Barça on est très confiant concernant la décision finale de l’instance mondiale du football. Pour Laporta, l'essentiel est de tout faire pour dégraisser immédiatement la masse salariale de son club afin de rapidement verrouiller la prolongation de Lionel Messi. Y compris donc en virant des joueurs, et en repoussant à plus tard une éventuelle sanction.