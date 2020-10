OL : Umtiti a dit non à Lyon, le Barça est choqué

Dans : OL.

Évoqué du côté de l’Olympique Lyonnais lors du dernier marché des transferts, Samuel Umtiti est finalement resté au FC Barcelone.

Freiné par de nombreuses blessures au genou depuis son succès lors de la Coupe du Monde 2018 avec l’équipe de France de Didier Deschamps, Samuel Umtiti n’est plus qu’un joueur de complément au Barça. Remplaçant en charnière centrale, et notamment derrière son compatriote Clément Lenglet, le joueur de 26 ans n’a plus tellement d’avenir en Catalogne. C’est donc pour cette raison que son nom a circulé de tous les côtés à travers l'Europe lors du dernier mercato estival, et notamment du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour lancer sa révolution, Ronald Koeman aurait voulu plus de départs, et notamment celui du champion du monde. Mais le défenseur tricolore aurait tout simplement refusé de partir, selon les informations récoltées par ESPN.

Annoncé du côté de Lyon, son club formateur, Umtiti n’a donc pas trouvé une porte de sortie à sa convenance. Une déception et une incompréhension pour les dirigeants du FC Barcelone, qui voulaient notamment se séparer du Français pour alléger la masse salariale et libérer une place pour une nouvelle recrue, comme pour le Gone Memphis Depay. Mais au final, les non-départs d’Umtiti et des autres indésirables du club catalan ont causé du tort au Barça dans ce mercato post-Covid… Pas de quoi faire les affaires de l’OL non plus, car Lyon aurait très bien pu récupérer Umtiti en prêt puis vendre Depay au Barça contre un chèque de 25 millions d’euros dans la foulée. Sauf qu'au final, rien de tout cela s'est passé...