OL : Ugurcan Cakir en cas d'échec avec Onana ?

Même si Peter Bosz souhaite recruter André Onana, l'Ajax Amsterdam ne lâche rien concernant le gardien de but camerounais. L'OL aurait noué des contacts avec Ugurcan Cakir, le gardien de but de l'équipe de Turquie.

Auteur d’une belle saison avec Trabzonspor, Ugurcan Cakir était dans les buts de l’équipe de Turquie lors de l’Euro. Et même si sa sélection n’a pas brillé, loin de là, le portier de 25 ans a encore montré de belles choses. Au point même que plusieurs club du Big Five auraient pris des renseignement et notamment l’Olympique Lyonnais. Même si l’OL a fait d’André Onana sa priorité absolue pour venir concurrencer Anthony Lopes, Juninho aurait tout même noué d’autres contacts à la fois pour éviter un échec si le portier camerounais était conservé par l’Ajax Amsterdam ou rejoignait un autre club.

Selon deux médias turcs, Sporx et Bolge Gundem, l’Olympique Lyonnais s’est donc rapproché des dirigeants de Trabzonspor afin de savoir combien ils réclamaient pour céder Ugurcan Cakir. La réponse a plombé l’ambiance puisqu’Omer Sagiroglu, le secrétaire général de Trabzonspor, a fait savoir qu’il fallait payer 20 millions d’euros pour s’offrir l’international. Un prix qui a évidemment fait tourner le dos au directeur sportif de Lyon, qui ne lâchera pas autant d’argent. « Il ne nous est pas possible de donner l'un des gardiens de but les plus précieux de Turquie à un prix bradé. Nos attentes sont beaucoup plus élevées », a déjà riposté le club turc, qui attend de savoir si l'Olympique Lyonnais reviendra à la charge. Nul doute que Peter Bosz étant plutôt tourné vers André Onana, l'offre transmise éventuellement par Jean-Michel Aulas ne sera pas très élevée, alors même que Marc Overmars réclame 10 millions d'euros pour son gardien.