OL ‍: Trois stars et Paulo Fonseca, Sébastien Tarrago accuse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a perdu deux matchs décisifs cette semaine, et même si l'OL a des circonstances atténuantes, l'entraîneur portugais va devoir gérer la colère des supporters lyonnais. Car Paulo Fonseca a fait des choix qui sont contestés.

L'élimination en Europa League après le scénario délirant vécu contre Manchester United avait déjà mis un énorme coup au moral des fans de l'OL. Mais que dire après la défaite dans le derby à Saint-Etienne, Lyon se retrouvant désormais sixième de Ligue 1 alors que le club de John Textor pouvait monter sur le podium en cas de victoire à Geoffroy-Guichard. Cette fois, Paulo Fonseca est clairement dans le collimateur, l'entraîneur arrivé en début d'année pour remplacer Pierre Sage étant critiqué pour des choix parfois durs à comprendre. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Sébastien Tarrago a mis en cause le comportement de trois joueurs lyonnais, mais également les décisions du technicien portugais de l'Olympique Lyonnais à qui il donne de lourdes responsabilités dans ces deux défaites désastreuses.

L'OL a perdu gros en quelques jours

« Sur ce match, l’organisation mise en place par Da Fonseca était assez farfelue. Et quand en plus, tu ne cours pas dans le football, en général, tu perds les matchs. Et là, il y avait une équipe qui courait, Saint-Etienne, et une équipe qui ne courait pas, l’OL. Même si on adore le talent des joueurs offensifs de l’Olympique Lyonnais, je trouve qu’ils avaient une attitude qui allait à l’encontre de leur équipe. Les trois de devant, Mikautadze, Lacazette et Cherki n’ont pas défendu. Il y a des défaillances évidentes comme Veretout, Akouokou, Caleta-Car, c’est évident. Mais quand les joueurs offensifs ne courent pas ou font semblant, c’est impossible de gagner (…) A Mancheste United, je n’ai rien à reprocher à Paulo Fonseca, c’est le football, et il y a des choses irrationnelles. Mais contre Saint-Etienne, son équipe est incohérente, car il y a trop de joueurs importants qui se retrouvent à des postes où ils ne peuvent pas s’exprimer pleinement. Et cela déséquilibre totalement l’équipe. De plus, ce monsieur (Ndlr : Paulo Fonseca) ne dégage pas beaucoup de sérénité. Quand il a eu le geste qu’il a eu face à un arbitre, et quand jeudi je vois ses propos jeudi dans L’Equipe où il pose en victime plutôt que de faire profil bas, je me dis que cela ne démontre pas une grande sérénité et d’intelligence situationnelle. Il a des responsabilités dans ces deux défaites, c’est sûr », a lancé le journaliste de l'Equipe.