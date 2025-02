OL ‍: Trois questions et Textor a viré Pierre Sage

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Malgré l'incompréhension des supporters de l’Olympique Lyonnais, John Textor a une nouvelle fois justifié la récente mise à l’écart de Pierre Sage pour offrir le poste d’entraîneur des Gones à Paulo Fonseca.

Alors que l’année 2025 avait mal commencé pour le club rhodanien avec un enchaînement de mauvais résultats en Ligue 1, John Textor a pris une décision lourde en début de semaine dernière, celle de se séparer de Pierre Sage. Acteur principal de la remontée fantastique des Gones la saison passée, l’ancien directeur du centre de formation de Lyon avait accompli une très belle première partie de saison. En plaçant son équipe dans la course à l’Europe en championnat mais aussi en menant son groupe vers une qualification directe pour les 8es de finale de l’Europa League, Sage avait coché tous ses premiers objectifs. Sauf que la machine s’est enrayée à partir de l’élimination contre les amateurs de Bourgoin (N3) en Coupe de France, puis avec les mauvais résultats en L1. Par conséquent, John Textor a décidé de le pousser vers la sortie, contre toute attente. Pourtant, ce choix de virer Sage pour faire place nette à Paulo Fonseca a été mûrement réfléchi par l’homme d’affaires américain. Une décision dictée par l’ambition et surtout validée par tout son staff sportif, comme il l’explique en détails.

« Sage allait faire face à des défis qu’il n’avait jamais connus »

🗣️ "J'ai demandé à mon board : Est-ce qu'il faut changer d'entraîneur maintenant ?"



John Textor s'explique sur le processus du limogeage de Pierre Sage !#CFC pic.twitter.com/MQJGAUftWT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 2, 2025

« J'ai demandé à mon board : “Est-ce qu'il faut changer d'entraîneur maintenant ?”. Ils ont répondu : “Non, ce serait de la folie. C’est trop risqué, il ne faut pas le faire”. J’ai dit “ok”. Deuxième question : “Est-il possible d’atteindre la Ligue des Champions avec ce coach ?”. Ils ont dit “non”. Troisième question : “Voulez-vous abandonner nos ambitions cette année ?”. Ils ont dit “bien sûr que non”. Donc j’ai reposé la première question : “Alors doit-on changer de coach ?”. Et ils ont tous dit “oui”. Nous savions que Pierre Sage allait faire face à des défis qu’il n’avait jamais connus. J’ai cru en la magie et j’ai choisi de lui faire confiance. Mais aujourd’hui, il est clair que nous ne sommes pas une équipe du Top 4. Et pour aller en Ligue des Champions, il faut être dans le Top 4. Mon travail est d’optimiser nos chances de succès. Pierre a fait de grandes choses pour nous, et nous avons fait de grandes choses pour lui. Mais nous devons prendre les décisions qui maximisent nos chances de réussite », a lancé, dans une interview sur Canal+, Textor, qui avoue avoir déjà failli faire venir Fonseca l’été dernier pour couper l’herbe sous le pied à Sage alors que le Portugais prenait la direction du Milan AC.