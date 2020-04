OL : Trois pistes secrètes pour remplacer Florian Maurice ?

Dans : OL.

La journée de mardi a été riche en informations pour les supporters de l’OL, qui ont notamment appris le départ désormais acté de Florian Maurice pour le Stade Rennais.

On ne sait pas encore la date exacte de l'évènement, mais le départ du patron de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais pour le Stade Rennais, où le poste de directeur sportif l’attend, ne fait plus aucun doute. Très rapidement, un nom a fait surface afin de remplacer l’ancien attaquant de l’OL, du PSG et de l’OM en la personne de Bruno Cheyrou. Actuellement directeur sportif de la section féminine du Paris Saint-Germain, celui qui est également consultant pour BeInSports tient la corde. Mais il ne s’agit pas de l’unique piste de Jean-Michel Aulas, de Gérard Houllier et de Jean-Michel Aulas selon Bilel Ghazi.

A en croire le journaliste de L’Equipe, lequel a évoqué ce dossier bouillant de l’actualité lyonnaise sur son compte Instagram, l’Olympique Lyonnais explore trois autres pistes en parallèle du dossier Bruno Cheyrou. Un cinquième homme avait également été soufflé à l’oreille des dirigeants rhodaniens, mais son profil a d’ores et déjà été écarté. Selon toute vraisemblance, l’identité des trois autres candidats devrait filtrer dans les prochaines heures mais pour l’heure, le flou est encore très épais.

Au sujet de Bruno Cheyrou, le journaliste a précisé que l’ancien milieu de l’OM avait déjà collaboré avec la direction lyonnaise dans un passé proche. En effet, le natif de Suresnes a eu un rôle de consulting pour les transferts de Memphis Depay, mais également de Bertrand Traoré. La piste Bruno Cheyrou est donc très loin de tomber du ciel pour les dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Reste à voir s’il s’agira du futur patron de la cellule de recrutement des Gones ou si finalement, le duo Aulas-Juninho optera pour un autre choix.