OL : Bruno Cheyrou en pole pour remplacer Florian Maurice !

Dans : OL.

Directeur sportif de l’équipe féminine du PSG et consultant pour BeInSports, Bruno Cheyrou est le grand favori pour remplacer Florian Maurice à l’OL.

Le départ de Florian Maurice pour Rennes ne fait plus aucun doute. Dans son édition du jour, L’Equipe dévoilait que le patron de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais avait pris la décision de quitter la capitale des Gaules afin de rejoindre la Bretagne, où il sera promu directeur sportif. Également courtisé par Tottenham, celui qui faisait presque office de patron du secteur sportif avant la venue de Juninho à Lyon va assurément laisser un grand vide sur les bords du Rhône. Dans les bureaux de l’OL et notamment chez Jean-Michel Aulas, la volonté est de trouver son remplaçant au plus vite afin de ne pas laisser le flou s’installer. Et selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, le président de l’Olympique Lyonnais a atteint son objectif en bouclant d’ores et déjà la venue du successeur de Florian Maurice en la personne de Bruno Cheyrou.

« Il voulait rêver plus grand avec le PSG, il devrait avoir pour but de rêver avec Lyon. Sauf retournement de situation, Bruno Cheyrou devrait remplacer Florian Maurice et donc devenir le nouveau responsable de la cellule de recrutement de l’OL ! » a tweeté l’insider ce mardi midi. Une surprise d’envergure pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels avaient appris il y a quelques heures que l’OL souhaitait s’appuyer sur le réseau de Gérard Houllier afin de combler le départ de Florian Maurice. Visiblement, l’ancien entraîneur de Liverpool a donc soufflé le nom de Bruno Cheyrou à ses dirigeants, un choix qui a certainement été validé par le directeur sportif Juninho puis par le président Jean-Michel Aulas. Reste maintenant à voir si cette information trouvera une confirmation dans les jours à venir…