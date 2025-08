OL ‍: Trois départs, trois arrivées et une prière en août

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

De nombreux mouvements sont encore attendus à l'OL pour le mois d'août. Les contraintes de la DNCG s'effacent pour laisser place à de belles surprises. Les supporters l'espèrent.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais va entrer dans une dernière phase en ce mois d’août. Après s’être plié aux conditions de la DNCG, le club rhodanien a réussi à faire le vide dans sa masse salariale. Cela va encore continuer pour trois éléments du club qui vont être amenés à quitter l’OL. Pour deux, c’est quasiment fait avec le prêt de Matt Turner, recruté de force en provenance de Nottingham Forest, vers New England en MLS, et celui de Duje Caleta-Car pour la Real Sociedad. Un troisième joueur est concerné, il s’agit de Nemanja Matic, qui a une suspension à purger pour son comportement en fin de saison lors de la journée de lutte contre l’homophobie, mais qui sera invité à se trouver un nouveau club en août. Quitte à le libérer totalement de son contrat car son salaire ne tente pour le moment personne.

3⃣7⃣ ans pour Nema ce vendredi 🦁🔴🔵



Joyeux anniversaire @NemanjaMatic 🥳🎂 pic.twitter.com/ziuVGA1O4w — Olympique Lyonnais (@OL) August 1, 2025

Ces trois départs doivent permettre à trois arrivées de se boucler. Les profils sont déjà ciblés selon L’Equipe, qui évoque un milieu de terrain créatif, ce qui peut se comprendre après avoir perdu Thiago Almada et Rayan Cherki. Mais aussi deux attaquants pour compenser le départ d’Alexandre Lacazette notamment et donner du choix à Paulo Fonseca.

Pour certains, le fait de vouloir se renforcer devant laisse aussi entendre que Malick Fofana peut partir. C’est la grande inconnue de ce dernier mois de mercato. L’ailier belge est conscient d’attirer du monde, mais ne pousse pas pour s’en aller. Sa vente règlerait bien des problèmes sur le plan financier, mais tout le monde à l’OL est persuadé que le Diable Rouge peut réaliser une énorme saison et être vendu encore plus cher dans un an. L’argent va-t-il prier sur le sportif ? Les supporters craignent de connaitre déjà la réponse en cas de grosse offre de Liverpool ou d’une formation anglaise. Mais pour le moment, l’espoir est là d’autant que Fofana est bien obligé d’être discret sur les terrains, lui qui est au repos forcé après un protocole commotion lancé en raison d’un choc reçu à la tête en Autriche.