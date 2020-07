OL : Depay et Madrid, le mariage fou de l’été ?

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL en juin 2021, Memphis Depay ne devrait rester que si le club rhodanien parvient à obtenir une qualification en coupe d’Europe.

Pour décrocher un strapontin européen, il faudra que l’Olympique Lyonnais réalise un véritable exploit en battant le PSG en finale de la Coupe de la Ligue… ou en remportant la Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, la tâche sera difficile pour Lyon et en cas d’échec, les conséquences pourraient être terribles. Sauf surprise, plusieurs cadres de l’effectif de Rudi Garcia demanderont à quitter Lyon en cas d’absence de coupe d’Europe la saison prochaine. Parmi eux, le capitaine actuel Memphis Depay, dont le contrat expire en juin 2021 et qui n’a plus l’intention de perdre du temps dans un club absent des compétitions européennes.

Un rapport qualité-prix imbattable

De plus, le Néerlandais se trouve dans une situation idéale. Libre dans un an et tout juste de retour d’une grosse blessure, sa valeur marchande a chuté, ce qui rend son transfert accessible pour de nombreux clubs… y compris les plus grands. La preuve, le Real Madrid s’est récemment renseigné sur les conditions d’un transfert de Memphis Depay, selon Don Balon. Le média indique que Zinedine Zidane apprécie la polyvalence et les qualités techniques de l’attaquant de l’OL. Son rapport qualité/prix étant quasiment sans égal sur le marché des transferts cet été, Memphis Depay pourrait bien devenir une cible du club merengue dans les semaines à venir. Pour l’heure, il n’est évidemment pas question d’une offre du Real Madrid, mais la piste pourrait prendre de l’épaisseur en cas de départs de joueurs indésirables dans la capitale espagnole (Gareth Bale, James Rodriguez). De son côté, Memphis Depay aurait bien évidemment beaucoup de mal à dire non à une telle offre même si initialement, l’ancien Mancunien était plutôt dans l’optique de revenir en Premier League.