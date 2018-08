OL : Tout est bouclé, Mariano quitte l'OL pour le Real Madrid !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Tout proche du FC Séville depuis 48 heures, Mariano Diaz va finalement retrouver son ancien club du Real Madrid.

En effet, le champion d’Europe en titre a bouclé la signature de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais pour la somme de 22ME, selon les informations de la COPE. « Il ne manque plus que la signature des contrats » précise José Manuel Oliva, journaliste pour le média espagnol. De son côté, L'Equipe via son journaliste Bilel Ghazi confirme l'information en indiquant que le Real Madrid a bien activé ce mardi matin sa priorité de rachat pour Mariano Diaz, après avoir été informé d'un accord entre Séville et Lyon.

L’officialisation de ce transfert devrait intervenir dans les prochaines heures et bouscule évidemment les plans de l’OL en cette fin de mercato. Car désormais, le club rhodanien va devoir lui trouver un remplaçant. Deux noms reviennent avec insistance ces dernières heures, ceux de Nicolas Pépé et de Moussa Dembélé, deux joueurs aux profils bien différents. Deux dossiers qui seront par ailleurs très difficiles à boucler, l’attaquant du LOSC n’ayant pas l’intention de quitter le Nord et le Celtic ayant fermé la porte à Dembélé, également courtisé par l’Olympique de Marseille. La fin du mercato s’annonce en tout cas explosive dans la capitale des Gaules avec ce départ surprise de Mariano au Real pour 22ME.