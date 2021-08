OL : Tout est bouclé, Boateng signe à Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas avait promis une surprise aux supporters de l’OL en fin de mercato, il n’avait pas menti. Jérôme Boateng va s’engager en faveur de Lyon.

L’inattendu renfort ! En quête d’un défenseur central pour compenser la mise à l’écart de Marcelo après la défaite à Angers, l’Olympique Lyonnais a trouvé son bonheur. Et si le pari semble risqué, c’est un joueur au CV impressionnant qui va découvrir la Ligue 1 dans les prochains jours. En effet, Lyon a bouclé la venue de Jérôme Boateng, lequel a d’ores et déjà passé sa visite médicale avec les Gones selon RMC et Fabrizio Romano. Dévoilée ce mardi midi, la piste s’est concrétisée très rapidement pour Lyon, qui tient le coéquipier de Jason Denayer en défense centrale pour la saison à venir. Reste maintenant à voir si le pari s’avèrera payant ou pas pour Lyon, Jérôme Boateng ayant été très critiqué en Allemagne en fin de saison dernière, et n’ayant pas trouvé de point de chute depuis le 30 juin.

Jerome Boateng joins Olympique Lyon as free agent. Contract agreed and medical completed few minutes ago. Done deal and confirmed. 🔴 #OL #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021