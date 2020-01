OL : Tousart et Dembélé pistés, Aulas ne peut pas tout dire

Dans : OL.

Désireux de recruter pour se renforcer après une première partie de saison décevante, l’Olympique Lyonnais se retrouvé attaqué sur deux titulaires, Moussa Dembélé et Lucas Tousart.

C’est un paradoxe que l’Olympique Lyonnais ne s’attendait certainement pas à vivre, le but avoué étant de renforcer l’équipe cet hiver, et non pas de l’affaiblir. Résultat, Jean-Michel Aulas a comme souvent pris la parole en ce mois de janvier pour faire le point à la moitié de cette période cruciale. Et le président lyonnais a eu le mérite de rappeler ses objectifs lors de ce mercato, qui sont bien de faire venir de nouveaux joueurs, et ensuite éventuellement en laisser partir s’ils en font la demande. Cela ne dépendra en tout cas pas des offres des clubs demandeurs.

« On ne peut pas tout dire dans le jeu des négociations et du recrutement. Si on veut être performant, il faut être discret. On cherche toujours à demander satisfaction aux joueurs quand ce sont ceux qui font la différence, donc ce n’est pas une question d’argent. Maintenant, on a satisfaire un certain nombre d’objectifs et il faut garder le maximum de joueurs mais aussi recruter. Concernant Lucas Tousart, il n’y a pas de prix fixé, comme pour Moussa Dembélé sur lesquels on est très sollicité. On va essayer surtout de trouver des compléments par rapport à la situation actuelle », a prévenu, dans un passage sur RMC, le président Aulas, qui ne ferme en tout cas pas la porte à un départ d’un joueur si celui-ci en fait la demande. Mais pour le moment, il serait temps de recruter surtout.