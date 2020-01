OL : Tousart vaut 30 ME, Lyon est inflexible au mercato

Dans : OL.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’Olympique Lyonnais et le Hertha Berlin négocient le transfert de Lucas Tousart, priorité du club allemand.

Nouveau riche de la Bundesliga, l’actuel 12e du championnat fait le forcing pour obtenir le renfort du milieu de terrain français de 22 ans. Mais selon les toutes dernières informations récoltées par RMC Sport, Lyon se montre inflexible dans ce dossier. Effectivement, Jean-Michel Aulas a rappelé au cours des dernières heures aux dirigeants berlinois qu’il faudrait débourser 30 ME et pas un centime de moins pour faire céder l’OL dans le dossier Lucas Tousart, que Rudi Garcia et Juninho souhaitaient initialement conserver.

Du côté du Hertha Berlin, on ne lâche pas le dossier pour autant. En effet, la radio affirme que le club allemand a prévenu l’OL de manière orale qu’une offre de 23 ME hors bonus allait prochainement être transmise de manière officielle. Une proposition qui pourrait tout de même faire réfléchir l’Olympique Lyonnais. En revanche, une chose est certaine : le club rhodanien ne validera pas le départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin tant qu’il ne tiendra pas son remplaçant. Ces dernières heures, deux noms reviennent en boucle au poste de milieu défensif pour l’OL : Steven Nzonzi, mais surtout Jean-Michaël Seri. Le milieu de terrain de Fulham, prêté lors de la première partie de saison à Galatasaray, fait l’unanimité en interne où l’on apprécie son profil de milieu récupérateur au profil très technique.