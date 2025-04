OL ‍: Tottenham offre un joueur pour recruter Cherki

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki réalise une énorme saison avec l'Olympique Lyonnais, et forcément toute l'Europe a les yeux sur le prodige de l'OL. En Angleterre, Tottenham souhaite pouvoir intégrer un joueur afin de convaincre John Textor de lui vendre le natif de Lyon.

Si l'Olympique Lyonnais est encore en course pour une place en Ligue des champions, il le doit beaucoup à Rayan Cherki. Pas vraiment perturbé par l'échec de son transfert au Borussia Dortmund l'été dernier, le vice-champion olympique avec les Espoirs français a signé masterclass après masterclass. De quoi maintenir la pression des clubs susceptibles de le faire venir lors du prochain mercato, sachant que si l'OL ne dispute pas la prochaine Ligue des champions, il ne fait aucun doute que John Textor devra vendre des joueurs à haute valeur ajoutée, comme Rayan Charki. Mardi, on a appris que deux clubs de Premier League, Tottenham et Manchester United étaient intéressés par le jeune joueur lyonnais. Mais les Spurs seraient désormais prêts à inclure un joueur plus du cash pour convaincre Textor.

Bissouma dans un transfert de Cherki à Tottenham ?

Pour aider à cette transaction, Daniel Levy, propriétaire de Tottenham, souhaite inclure Yves Bissouma dans ce transfert. « Tottenham serait prêt à offrir Yves Bissouma dans le cadre d'une opération pour faire signer Ryan Cherki, Lyon est intéressé, car l'OL a dû vendre Maxence Caqueret pour des raisons financières », précisent des insiders proches du club londonien. Cependant, si l'Olympique Lyonnais décide de vendre son joueur vedette, ce sera pour faire entrer le maximum de cash dans ses caisses, et l'intégration d'un joueur aussi talentueux que soit Yves Bissouma n'a pour vocation de faire baisser l'addition pour Tottenham. Le patron des Spurs n'est pas connu pour faire des folies au mercato. Et même si le club de Londres connaît une saison catastrophique en Premier League, mais peut se qualifier pour la finale de l'Europa League, l'idée d'intégrer l'international malien dans une éventuelle opération avec l'OL n'est pas tout à fait un bon signe.