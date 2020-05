OL : Tony Parker est fan du PSG, ça va tiquer à Lyon

Dans : OL.

Toujours très ambitieux, que ce soit dans son ancienne carrière de basketteur ou dans son nouveau costume de dirigeant, Tony Parker voit grand pour l’Olympique Lyonnais.

Depuis quelques semaines, Tony Parker et Jean-Michel Aulas se tournent autour. Alors que le second envisage de passer la main à l’horizon 2024, quand il aura 75 ans, le premier pourrait bien récupérer le poste de président de l’OL. C’est en tout cas une volonté commune chez Aulas et Parker. Mais en attendant ce potentiel passage de témoin, TP a intégré le conseil d'administration du club rhodanien, en plus de son statut de président de l'ASVEL. Lors des prochaines saisons, l’ancienne star des San Antonio Spurs va donc apprendre au maximum au contact de JMA, histoire d’être fin prêt à prendre la relève au moment voulu. Avec le Paris Saint-Germain en tant qu’ennemi numéro un, alors qu’il a récemment snobé l’ASSE ? Pas vraiment, car pour Parker, le PSG est plutôt un allié.

« Je pense que c'est génial d'avoir une équipe comme le PSG en France, ça tire vers le haut. En plus, tout le monde adore jouer contre la grosse équipe. Je trouve que le PSG, c'est génial pour le foot, pour le foot français et c'est ce qui fait la beauté du sport. Ce n'est pas parce que tu as la plus grosse équipe ou le plus gros budget que tu es sûr d'être champion. Monaco l'a démontré il y a trois ans je crois, ils ont gagné le titre de champion de France. Donc pour moi, le PSG, c'est génial pour le sport français », a avoué, sur OL TV, Parker, qui estime donc que Paris n’est pas invincible, malgré sa grosse armada et son budget illimité. À la tête de l’OL, l'homme de 37 ans n’aura en tout cas qu’une seule envie : remettre Lyon en haut de l’affiche avec un nouveau titre de champion de France. Que ce soit devant le PSG, l’OM ou l’ASSE.