OL ‍: Tolisso revient chez les Bleus, c'est obligatoire

Par Claude Dautel

Absent de l'équipe de France depuis 2021, Corentin Tolisso a retrouvé son meilleur niveau depuis plusieurs mois avec l'OL. Didier Deschamps pourrait le faire revenir chez les Bleus sans que cela soit un scandale.

L'élimination de l'équipe de France par la Suisse lors de l'Euro 2021 a marqué la fin de la carrière internationale de Corentin Tolisso, enfin peut-être. Champions du Monde avec les Bleus en 2018, le milieu de terrain de l'OL, âgé de 30 ans, contribue très largement au retour vers les sommets de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, et à son beau parcours en Europa League. Au point que certains réclament son retour en équipe de France, et pas uniquement des supporters de l'OL. Benoît Trémoulinas, désormais consultant de La Chaîne L'Equipe, le reconnait, il ne faudrait pas crier au scandale si Didier Deschamps décidait de faire revenir Corentin Tolisso à l'occasion du prochain Final Four de Ligue des Nations, ou un peu plus tard dans l'année. L'ancien joueur bordelais est fan du Tolisso version 2025.

Coco Tolisso en équipe de France 4 ans plus tard ?

Evoquant la situation de Corentin Tolisso, sous contrat avec le club de John Textor jusqu'en 2027 et donc susceptible de bouger lors du prochain mercato, Benoît Trémoulinas croit en ses chances de le voir chez les Bleus. « J’ai été très critique envers Corentin Tolisso parce que je trouvais qu'il n'avait pas de jus, il avait du mal à se déplacer, à se projeter vers l'avant, on le sentait même un petit peu lourd. Et puis là, c'est la résurrection totale parce que ce match-là contre Auxerre, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il se projette vers l'avant. La preuve, cette passe décisive sur le but de Cherki pour un milieu défensif, c'est énorme. Donc s'il y a bien un joueur qui doit aller chez les Bleus, c'est bien lui parce que c'est vraiment le taulier, c'est vraiment le capitaine dont a besoin l'Olympique Lyonnais. Et franchement, il le mérite », a confié l'ancien international tricolore. A voir si Didier Deschamps fera venir Corentin Tolisso lors du prochain rassemblement, et si en même temps, il convoquera son coéquipier à l'OL, Rayan Cherki.