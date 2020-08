OL : Tolisso ne fera pas cette erreur fatale contre Lyon

Dans : OL.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais va retrouver une vieille connaissance en la personne de Corentin Tolisso contre le Bayern Munich.

Très attentif au parcours de son club formateur, le champion du monde 2018 a bien noté que le point fort de l’OL dans ce Final 8 de la Ligue des Champions était le milieu de terrain, composé de Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar. Ainsi, il ne faudra pas compter sur le milieu bavarois, remplaçant aux yeux de son entraîneur Hans-Dieter Flick en Bavière, pour prendre à la légère ce match contre Lyon. Car Corentin Tolisso le sait plus que personne, sous-estimer l’Olympique Lyonnais serait une erreur fatale pour le champion d'Allemagne…

« Le milieu de terrain est leur principal point fort. Houssem Aouar et Maxence Caqueret font énormément de travail, avec Guimaraes aussi. Les trois courent énormément, ils sont très techniques et peuvent ressortir le ballon. Lyon est en demi-finales de la C1, et je ne pense pas qu'une équipe arrive là par chance. À aucun moment, on ne sous-estimera cette équipe. Peut-être que d'un point de vue allemand, c'est l'équipe la moins connue. Mais tout le monde a regardé le match et vu de quoi l'OL était capable. Quand les gros matches sont là, Lyon répond toujours présent. On a vu la perf face à City, deuxième de PL et qui a un gros potentiel offensif. Deux clubs français en demi-finale ? C'est une belle année. Je ne sais pas si ça vient du long arrêt du Championnat ou pas. Mais les deux équipes françaises ont beaucoup de caractère et d'envie et elles ont énormément travaillé. Et puis la motivation est là. C'est la Ligue des champions » a fait savoir dans L'Equipe Corentin Tolisso, pour qui il n’y a donc pas la moindre chance que le Bayern Munich sous-estime l’OL. Malheureusement pour les hommes de Rudi Garcia…