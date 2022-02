OL : Tolisso de retour à Lyon, le scénario catastrophe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Outre Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais souhaite faire revenir Corentin Tolisso, lequel est en fin de contrat au Bayern Munich. Mais ça s'annonce mal.

Profitant de la conférence de presse organisée lors de la signature de Tanguy Ndombele, Jean-Michel Aulas avait confirmé que Vincent Ponsot travaillait effectivement sur les retours possibles d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, deux prodiges formés à l’OL et qui avaient un autre point commun c’est d’être en fin de contrat respectivement avec Arsenal et le Bayern Munich. Bien évidemment, le patron de Lyon n’a pas crié victoire, mais il a reconnu que des contacts étaient en cours, preuve que du côté rhodanien on estime avoir de vraies chances de faire revenir l’attaquant des Gunners et le joueur du club bavarois. Cependant, concernant Corentin Tolisso, les choses pourraient être plus compliquées que l’Olympique Lyonnais le pense. Car si pour l’instant le champion du monde 2018 est effectivement libre de négocier avec n’importe quel club, puisqu’il sera arrivé à la fin de son contrat en juin prochain, sa prochaine destination est peut-être déjà connue, et ce ne sera pas vraiment une énorme surprise.

Tolisso à Lyon, Munich dit non

Confirmant des informations venues d’Allemagne, L’Equipe indique que les négociations sont actuellement en cours entre Corentin Tolisso et les dirigeants du Bayern Munich, et qu’une prolongation est très probable. Cinq après avoir signé avec le géant du football allemand et européen, le milieu de terrain de 27 ans est en bonne position pour rester un peu plus longtemps à Munich. Julian Nagelsmann apprécie énormément le joueur français, et il aurait convaincu les responsables du Bayern de faire les efforts qu’il faut pour parvenir à un accord avec le joueur formé à l’OL. Les deux camps se sont rapproché ces dernières semaines, et le départ de Tolisso l'été prochain pour Lyon ou ailleurs n'est plus vraiment d'actualité, même si tout est encore possible tant que la prolongation ne sera pas officiellement actée.