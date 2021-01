OL : Toko-Ekambi positif au Covid-19, Lyon décimé !

Dans : OL.

Vendredi matin, l’Olympique Lyonnais apprenait une mauvaise nouvelle avec le test positif au Covid-19 de son milieu de terrain Bruno Guimaraes.

Actuellement au Brésil, l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense ne sera autorisé à rentrer en France que lorsqu’il aura fourni un test PCR négatif. En attendant, son forfait pour la réception de Lens mercredi est d’ores et déjà acté. L’Olympique Lyonnais devra se passer d’un autre joueur pour cause de Covid face aux Sang et Or.

En effet, le journal L’Equipe avance ce lundi que Karl Toko-Ekambi a également été testé positif à la maladie infectieuse. L’attaquant camerounais, meilleur buteur de l’OL cette saison avec 9 buts, a été placé à l’isolement. Ces deux absences s’ajoutent à celles déjà acquises avant la trêve de Noël de Moussa Dembélé, victime d’une fracture du bras et de Marcelo, suspendu. Cela commence à faire pour l’OL, qui entend bien débuter 2021 comme il a terminé 2020, à savoir pied au plancher.