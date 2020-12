OL : La grosse tuile, Dembélé s'est cassé le bras

Dans : OL.

Présent en conférence de presse en marge de la réception de Nantes mercredi soir, Rudi Garcia a fait le point sur l’effectif à sa disposition pour cette rencontre.

Sans surprise, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a fait savoir que Jean Lucas ne serait pas retenu, lui qui a été autorisé à partir en vacances au Brésil avec quelques jours d’avance. La grosse information de la conférence de presse, c’est en revanche que Moussa Dembélé est forfait pour la réception des Canaris. Et pour cause, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow s’est cassé le bras à l’entraînement. Un vrai coup dur pour l’avant-centre tricolore, dont Rudi Garcia ignore pour l’instant si sa blessure nécessitera une intervention chirurgicale. Toujours est-il que Moussa Dembélé ne sera pas sur le terrain contre Nantes mercredi soir et passera Noël le bras en écharpe…