OL : Toko-Ekambi et Kadewere de héros à zéros à Lyon ?

Dans : OL.

Hommes forts de l’attaque de l’OL en compagnie de Memphis Depay en début de saison, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere marquent nettement le pas.

L’attaquant camerounais et l’ancien attaquant du Havre sont en perte de vitesse au pire moment de la saison, dans la dernière droite. Titularisés par Rudi Garcia contre le PSG dimanche soir au Groupama Stadium, Toko-Ekambi et Kadewere n’ont absolument pas pesé sur la rencontre au contraire du buteur Slimani et du passeur décisif Cherki après leurs entrées en jeu. De toute évidence, la question d’une grosse rotation en attaque pour la dernière ligne droite dans la course au titre va se poser pour Rudi Garcia selon France Football.

« Encensés, à juste titre, pour son superbe hiver, le duo d'ailiers a depuis nettement baissé le rythme. Déjà beaucoup moins en vue depuis plusieurs semaines, les deux n'ont pas pu cacher leurs faiblesses bien longtemps face à une telle adversité dimanche soir devant le PSG. Toko Ekambi a multiplié les erreurs techniques et les pertes de balle, tout en se montrant très vite fébrile mentalement. A l'image de son geste sur Verratti en première période. De l'autre côté, Kadewere a traversé la soirée comme un véritable fantôme : seulement 17 ballons touchés, aucun tir tenté. Rudi Garcia l'a logiquement sorti dès la 55e minute. Complètement à l'envers, ils n'ont jamais joué leur rôle de flèches au soutien d'un Depay sans solution » juge le média au lendemain de la défaite de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain en clôture de la 30e journée. Reste maintenant à voir si Rudi Garcia maintiendra sa confiance aux deux attaquants malgré leurs prestations décevantes des dernières semaines. Le coach de l’OL avait déjà lancé un avertissement à Kadewere en le plaçant sur le banc à Reims il y a une semaine. Mais le zimbabwéen avait répondu à son coach en marquant moins de 45 minutes après son entrée en jeu…