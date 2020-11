OL : Toko-Ekambi est indispensable à Lyon, l'ébouriffant constat

Dans : OL.

De retour de suspension, Karl Toko-Ekambi a réalisé un match plein face au Stade de Reims (3-0) avec un but et une passe décisive.

De nouveau associé à Memphis Depay et à Tino Kadewere en attaque, le Camerounais a ouvert le score avant d’offrir à Moussa Dembélé son premier but de la saison en Ligue 1. Malgré les critiques subies lors du Final 8 de la Ligue des Champions, le Camerounais s’impose plus que jamais comme un titulaire indiscutable de la formation de Rudi Garcia. Cette performance aboutie contre Reims ne fait que le confirmer. Excellent, l’ancien attaquant d’Angers et de Villarreal a obtenu la brillante note de 8/10 dans les colonnes de L’Equipe.

« L'homme du match. On aurait pu encore le renommer Poteau Ekambi quand sa frappe s'est écrasée sur le poteau (8e) mais il a remis tout à l'endroit avec un but sur une reprise (22e). Et il a offert deux passes décisives en prime. Sa vitesse et ses inspirations ont frigorifié les Rémois » a écrit Hervé Penot au sujet de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Le journaliste a également salué la belle prestation livrée par Bruno Guimaraes, auteur de son premier but en Ligue 1 et qui a hérité d’un 7/10. « Pour son retour comme titulaire, le Brésilien a marqué le premier but de sa carrière lyonnaise sur une frappe détournée (49e). On peut lui reprocher quelques erreurs de transmissions mais ses passes masquées vers Dubois ont été des régals et son impact au milieu très très intéressant ». Des individualités qui brillent et qui permettent à l’OL d’engranger les points. La semaine prochaine, les Gones seront sur la pelouse de Metz avant un déplacement périlleux au Parc des Princes afin d’y affronter le PSG.