L1 : Attention Paris, Lyon est de retour !

Dans : Ligue 1.

Championnat de Ligue 1 - 12e journée

Groupama Stadium

Olympique Lyonnais bat Stade de Reims : 3 à 0

Buts : Toko-Ekambi (22e), Guimaraes (49e), Dembélé (66e) pour l'OL

Face à une formation de Reims timorée et rapidement réduite à 10, Lyon s'est facilement imposé (3-0) et a livré un de ses meilleurs matchs de la saison. L'OL retrouve la 2e place de L1.

La belle série lyonnaise entamée le 13 octobre à Strasbourg continue puisqu’en s’imposant ce dimanche face à Reims, l’équipe de Rudi Garcia enchaîne une série de trois victoires de suite et surtout 16 points pris sur 18 en Ligue 1. Entamant la rencontre à 100 à l’heure, l’OL trouvait rapidement la faille par Toko Ekambi (1-0,22e), et tentait de vite faire la différence. Face à un Stade de Reims réduit à dix après l’expulsion logique d’un Cassama en mode faucheur (32e), Lyon attendait la seconde période pour prendre ses aises, Guimaraes ouvrant son compteur d’une frappe détournée dans ses buts par Muretsi (2-0, 49e).

A l’heure de jeu, Garcia lançait Dembélé à la place de Kadawere, et pour le plus grand bonheur de toute son équipe, l’attaquant français trouvait rapidement le chemin des filets pour la première fois cette saison (3-0, 66e). L’Olympique Lyonnais passait en mode croisière, même si le portier rémois veillait au grain pour éviter une plus lourde addition. Avec cette victoire, le club de Jean-Michel Aulas remonte à la deuxième place du classement à seulement deux points du PSG, tandis que Reims est désormais au bord de la zone rouge.