OL : Tiémoué Bakayoko à Lyon, stop à l’enflammade !

Dans : OL.

A la recherche d’un cador au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais songe à Tiémoué Bakayoko, sous contrat avec Chelsea.

Prêté à Naples la saison dernière, Tiémoué Bakayoko a le profil idéal pour solidifier le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Son arrivée sur les bords du Rhône n’est toutefois pas pour demain, car ce dossier est complexe à bien des égards. Financièrement, l’OL est pour l’instant dans l’incapacité d’assumer les émoluments XXL de l’international tricolore à Chelsea. Surtout, les Gones doivent impérativement vendre dans ce secteur de jeu afin de faire de la place à Bakayoko. Selon les informations lancées par Hugo Guillemet sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Lyon ne pourra caresser l’espoir de recruter Bakayoko que lorsque Thiago Mendes et/ou Houssem Aouar feront leurs valises.

Lyon doit d'abord vendre Thiago Mendes ou Aouar

« Bakayoko a été proposé à l’Olympique Lyonnais mais de là à ce qu’il signe à l’OL, il y a un très très grand pas. Il faudrait que Thiago Mendes qui gagne 300.000 euros par mois parte. Et pour le coup, lui, il n’a pas encore d’offre qui satisfasse Lyon au mercato. Il faudrait aussi qu’Aouar puisse partir sur la fin du mercato pour libérer de la masse salariale et on en est extrêmement loin » a lancé le correspondant du quotidien national dans la capitale des Gaules. Autant dire que pour le moment, on est donc très loin d’une signature de Tiémoué Bakayoko à l’Olympique Lyonnais, même si le projet rhodanien est susceptible de plaire à l’ancien Monégasque. Selon la presse italienne, l’AC Milan et Naples sont également sur les rangs pour recruter le milieu défensif de Chelsea, dont le profil très athlétique mais pas maladroit pour autant techniquement plaît à de nombreux clubs européens. Reste maintenant à voir si l’OL parviendra à tirer son épingle du jeu dans ce dossier complexe.