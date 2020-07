OL : Thiago Mendes vendu 25 ME, Lyon rêve

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais cassait sa tirelire en dépensant près de 25 ME pour s’attacher les services de Thiago Mendes en provenance de Lille.

Malheureusement pour le club rhodanien, le Brésilien n’a pas confirmé les attentes placées en lui durant la saison. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste lorsqu’il évoluait à Lille, Thiago Mendes a déçu à un tel point qu’il ne sera pas retenu en cas de belle proposition lors du prochain mercato. Néanmoins, il est hors de question pour l’Olympique Lyonnais de perdre trop d’argent avec la vente de Thiago Mendes. La preuve, Globo Esporte indiquait en fin de semaine que Jean-Michel Aulas et Juninho réclamaient 25 ME, soit leur mise de départ, afin d’accepter le transfert de Thiago Mendes.

La valeur de Thiago Mendes a chuté

Le joueur figure dans le viseur de Wolfsburg. Mais le club allemand sera-t-il prêt à investir une telle somme pour s’attacher les services de Thiago Mendes ? C’est peu probable. Et pour cause, le site spécialisé Sportune rappelle ce dimanche que la valeur du Brésilien a chuté depuis son transfert de Lille à Lyon en raison de la crise financière, mais également de sa saison très décevante sous les couleurs de l’OL. En l’état, le joueur vaudrait entre 10 et 15 ME selon l’estimation de l’Observatoire du Football CIES. Autant dire qu’il faudrait que Jean-Michel Aulas réalise un véritable coup de maître dans les négociations avec Wolfsburg pour récupérer ne serait-ce que 20 ME du transfert de l’ancien Lillois. Qu’on se le dise, ce n’est pas gagné pour l’OL…