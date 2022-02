OL : Thiago Mendes, une vente déjà réglée au mercato ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an et demi de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Thiago Mendes ne devrait pas aller au bout de son engagement. Un club brésilien négocie déjà à bloc avec Jean-Michel Aulas.

Thiago Mendes a retrouvé des couleurs ces dernières semaines, même si l’ancien Lillois n’a jamais réussi à confirmer qu’il valait bien les 22 millions d’euros dépensés par l’OL en 2019 pour le faire venir du LOSC. Et c’est peu dire que le milieu de terrain de 29 ans a entretenu une relation conflictuelle avec le club rhodanien, même si cela s’est calmé cette saison. Attaqué sur son hygiène de vie, le joueur et son épouse n’avaient pas caché leur colère, la femme de Thiago Mendes ne masquant même pas l’été dernier son désir de vite repartir au Brésil, estimant que sa carrière lyonnaise devait vite se terminer. A l’époque, le nom de Flamengo avait déjà circulé, sans qu’aucun accord ne soit trouvé. Le club brésilien n'avait, à priori, pas les moyens financiers de ses ambitions dans ce dossier, même si deux émissaires s’étaient pointés dans la capitale des Gaules afin de trouver une solution, en vain. Mais selon Globo, la légendaire formation de Rio n’a pas jeté l’éponge, bien au contraire.

Thiago Mendes transféré au mercato 2022, ça bouge

Flamengo aurait même repris les discussions avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot afin d’essayer de régler dès maintenant le transfert de Thiago Mendes lors du prochain marché des transferts. « Le conseil d’administration de Flamengo a intensifié cette semaine les négociations afin de faire signer Thiago Mendes », précise Fred Hubert, journaliste du quotidien brésilien. Du côté de l'équipe brésilienne, on sait que Thiago Mendes ne prolongera pas à Lyon, et que le mercato estival 2022 sera la dernière fenêtre afin d'obtenir un transfert payant pour l'Olympique Lyonnais. Flamengo pense donc être cette fois en position de force afin d'aboutir à un accord avec le président de l'OL.