OL : Thiago Mendes sera sans pitié avec Neymar

En décembre dernier, lors du match aller à Paris, Thiago Mendes avait collé un gros tacle à Neymar, provoquant la sortie de son compatriote et une énorme polémique. Pas de quoi lui faire peur.

Le 13 décembre 2020, le match PSG-OL avait enflammé les réseaux sociaux, et pas uniquement parce que Lyon avait battu Paris au Parc des Princes. C’est en effet l’expulsion de Thiago Mendes, auteur d’un geste très viril sur Neymar, qui avait provoqué une énorme polémique, la star du Paris Saint-Germain quittant ses coéquipiers dans un sale état sur une civière. Même si la blessure de Neymar étant moins grave qu’on l’avait pensé dans un premier temps, ce dernier avait tout de même raté cinq matchs suite à ce tacle de son compatriote. Thiago Mendes avait pris la foudre après son geste, et même s’il avait présenté ses excuses via les réseaux sociaux, le joueur brésilien de l’Olympique Lyonnais n’avait pas échappé à des menaces de mort et autres insultes venues de Twitter. Ce dimanche soir, Neymar sera (encore) de retour de blessure, et il pourrait donc de nouveau croiser la route de Thiago Mendes. Pour ce dernier, aucun problème, bien au contraire.

Mendes ne freinera pas face à Neymar

S’exprimant dans Le Progrès avant ce possible come-back de Neymar sur sa route, l’ancien Lillois prévient qu’il n’a pas du tout l’intention de prendre des précautions spéciales si l’attaquant du Paris Saint-Germain se retrouve face à lui. « Mettre le frein ? Jamais ! Je donnerai tout de moi-même. Je porte le maillot lyonnais, je jouerai comme un vrai lyonnais. Je ferai tout pour ramener la victoire… », prévient clairement Thiago Mendes, dont les faits et gestes seront étudiés de près lors de cet affrontement Lyon-PSG. Il n'est toutefois pas encore certain que Mauricio Pochettino lancer Neymar dans le grand bain, l'entraîneur argentin reconnaissant en conférence de presse à la veille du match qu'il hésitait encore.