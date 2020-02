OL : Thiago Mendes recadré par Juninho et Aulas

Dans : OL.

Thiago Mendes génère bien des commentaires depuis dimanche, l'OL veut rapidement régler ce dossier afin que cela ne perturbe pas le joueur.

Mardi, le club rhodanien a dégainé un communiqué pour voler au secours de son joueur. En conférence de presse, Rudi Garcia a également défendu Thiago Mendes, indiquant « qu’après les entraînements, on ne va pas voir ce que font les joueurs chez eux, on fait confiance à leur professionnalisme. Pour l'instant, on lui fait confiance plus qu'aux fake news sur internet ». La réalité est toutefois plus nuancée selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, qui affirme que de sérieux doutes existent en interne au sujet de Thiago Mendes, transfuge de Lille pour 25 ME au mercato estival.

Le média indique en effet qu’au sein de l’Olympique Lyonnais, Thiago Mendes fait l’objet d’interrogations. Et la vie nocturne du joueur est tout de même au centre des doutes puisque les vidéos de la femme de Thiago Mendes, publiées sur Instagram, n’ayant pas échappé aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais. D’une manière plus globale, le mode de vie de Thiago Mendes cristallise les critiques au sein de l’actuel 6e de Ligue 1. En ce sens, le joueur avait été convoqué par Jean-Michel Aulas et Juninho, lesquels ont sensibilisé le Brésilien sur sa vie en dehors du terrain et sur l’usage des réseaux sociaux. Pour l’Olympique Lyonnais, il est tout simplement pas acceptable qu'un de ses renforts du mercato estival se comporte ainsi, et s’en vante en plus sur les réseaux sociaux.