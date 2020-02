OL : Rudi Garcia fait confiance à Thiago Mendes… « pour l’instant »

Dans : OL.

Ce mardi, l’Olympique Lyonnais est monté au front afin de défendre Thiago Mendes, dont le professionnalisme a été mis en doute ces derniers jours.

En effet, de nombreuses rumeurs rapportent que le Brésilien de l’OL ne se comporte pas véritablement comme un sportif de haut niveau en dehors du terrain en enchaînant les sorties nocturnes. Des rumeurs infondées selon l’Olympique Lyonnais, qui a soutenu publiquement son joueur dans un communiqué. « L’Olympique Lyonnais tient à apporter son soutien à Thiago Mendes et s’interroge sur les raisons qui incitent à diffuser de fausses informations, ce qui constitue pour le club et le joueur un préjudice certain, et n’hésitera pas à le soutenir au cours d’éventuelles actions en justice si de tels propos fallacieux étaient de nouveau tenus » peut-on lire sur le site officiel des Gones.

Plus tard dans la journée, c’est Rudi Garcia qui est monté au front pour apporter son soutien à Thiago Mendes… pour l’instant. « Thiago a fait des perf moyennes et j’ai été le premier à le souligner. On avait gagné 3-0 mais j'ai été mécontent après sa première période contre Toulouse. Après, contrairement à ce que l'on peut penser sur les statistiques athlétiques de nos milieux de terrain, quand on n'a pas le ballon, Thiago est très souvent celui qui court le plus, et de loin, celui qui fait le plus d’efforts défensifs. Est-ce parce qu'il en fait plus que les autres, ou parce qu'il n'est pas suffisamment placé et qu'il lui faut rattraper les coups ? » s’est interrogé Rudi Garcia, avant de poursuivre.

« Contre Toulouse, il a délivré une passe décisive, il y a eu des choses positives. Bien sûr, on attend mieux d'un joueur dont on pense qu'il a beaucoup de talent, mais il n'est pas le seul à avoir des hauts et des bas. Après les entraînements, on ne va pas voir ce que font les joueurs chez eux, on fait confiance à leur professionnalisme. S'ils ne sont pas pros, ça peut durer un temps, mais au bout d'un moment ils sortent de l'équipe et disparaissent. Pour l'instant, on lui fait confiance plus qu'aux fake news sur internet ». Le « pour l’instant » du coach de l’OL en dit tout de même long sur la méfiance qui règne à l’Olympique Lyonnais, alors que le joueur n’a pas toujours pris le soin de cacher ses excès nocturnes sur ses réseaux sociaux depuis sa venue dans le Rhône…