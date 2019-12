OL : Suivi à la trace, Thiago Mendes est soupçonné à Lyon

Dans : OL.

Arrivé cet été en provenance du LOSC, Thiago Mendes déçoit depuis le début de la saison. Et l’Olympique Lyonnais commence à comprendre les raisons.

Lors du mercato à venir, l’Olympique Lyonnais ne se contentera pas de compenser les longues absences de Memphis Depay, de Jeff Reine-Adélaïde et de ses latéraux. Il s’agira également de rattraper les erreurs commises lors du précédent marché des transferts. En effet, le club rhodanien a misé gros sur des renforts qui ne répondent pas aux attentes. On pense notamment au défenseur central Joachim Andersen, qui alterne le bon et plus souvent le moins bon. Mais surtout à Thiago Mendes, totalement méconnaissable par rapport à la saison dernière. Tout le monde se souvient de ce milieu omniprésent au LOSC, et qui avait convaincu l’Olympique Lyonnais de miser 26 millions d’euros sur son transfert.

A ce moment, on se disait même que le club dirigé par Jean-Michel Aulas réalisait une bonne opération. Seulement voilà, le Brésilien n’a plus rien à voir avec le joueur qui brillait il y a encore quelques mois. Une véritable énigme, y compris pour le président qui s’était permis de tacler sa recrue dans les colonnes de L’Equipe. Mais après quelques mois, Lyon a peut-être trouvé l’explication. Selon les informations de la radio RMC, le staff technique serait très attentif à l’hygiène de vie de Thiago Mendes. Le coach Rudi Garcia et ses adjoints auraient-ils remarqué un manque de professionnalisme chez l’ancien Lillois ? En tout cas, le milieu de 27 ans est désormais observé.