OL : Thiago Mendes menacé, il va saisir la justice

Dans : OL.

Dans les arrêts de jeu du match entre l’OL et le PSG dimanche soir, Thiago Mendes a blessé Neymar au Parc des Princes.

Sur un tacle appuyé, le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais a blessé son compatriote du Paris Saint-Germain à la cheville. Heureusement, l’attaquant parisien ne souffre pas d’une grave blessure puisqu’il ne s’agit que d’une entorse de la cheville. Neymar pourrait effectuer son retour sur les terrains dès le week-end prochain, comme indiqué à la surprise générale par Thomas Tuchel en conférence de presse. Cela étant, Thiago Mendes a reçu de nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux après cette blessure de Neymar. « Des erreurs se produisent, mais je suis ici pour m'excuser auprès de Neymar et lui présenter mes sincères excuses. J'espère que ce n'était rien de grave (...) Mon but n'était pas de le blesser » avait rapidement publié Thiago Mendes sur les réseaux sociaux après le match.

Visiblement, cette vidéo d’excuse n’a pas suffi à calmer les excités, prêts à tout pour défendre Neymar. En effet, la femme du Brésilien de l’OL a témoigné sur ses réseaux sociaux de la violence des insultes reçues par sa famille : « Tous les messages et audio que je reçois avec des menaces, contre moi et ma famille, seront envoyés à la police ». Devant tant de haine, la famille de Thiago Mendes va probablement saisir la justice, selon les informations récoltées par Le Progrès. « Face à cette montée de haine et de violence disproportionnées, l'OL, le joueur et sa famille prennent au sérieux ces menaces. Une suite judiciaire peut notamment être envisagée. Thiago Mendes, d'ores et déjà suspendu pour le match de mercredi contre Brest, sera entendu en commission de discipline le même jour » indique le quotidien régional. Une histoire de moins en moins inhabituelle, les "supporters" ayant pris la sale habitude de profiter des réseaux sociaux et de leur relatif anonymat pour assouvir leur haine.