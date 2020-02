OL : Thiago Mendes, le flop du mercato brutalement attaqué

Dans : OL.

Depuis la défaite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche après-midi (2-1), le nom de Thiago Mendes est sur toutes les lèvres chez les supporters rhodaniens.

Et pour cause, les performances du Brésilien interrogent, au moment où de nombreux bruits de couloir circulent sur son compte. En effet, l’ancien milieu défensif de Lille passerait beaucoup de temps dans les boites de nuit lyonnaises, où il ne consommerait pas que de l’eau, et cela plusieurs fois par semaine. Au-delà d’avoir une hygiène de vie plus que douteuse, Thiago Mendes n’affiche clairement pas une attitude en adéquation avec celle d’un joueur recruté pour près de 25 ME, qui tenterait de faire les efforts pour se fondre dans le collectif. Sur son compte Twitter, le journaliste Bilel Ghazi n’a ainsi pas hésité à le cartonner, en effectuant notamment un parallèle avec un autre flop du mercato estival, Joachim Andersen.

« Au niveau des recrues lyonnaises, les critiques qui visent Andersen sont légitimes. Mais tu sens un joueur malheureux qui subit ses difficultés sans les cultiver. Tout le contraire de Thiago Mendes dont l’attitude dénuée de conviction ou d’application interpelle... Je sous-entends que Joachim Andersen est malheureux de ses difficultés. Quand Thiago Mendes explique mardi en conférence de presse qu’il n’était pas en confiance quand l’équipe allait mal mais qu’il a retrouvé sa confiance avec les résultats, je me dis que son manque de lucidité est inquiétant » a publié le journaliste de L’Equipe, pour qui Thiago Mendes ferait bien de copier l’état d’esprit de Joachim Andersen s’il souhaite remonter la pente d’ici la fin de la saison. Car avec de telles performances et une attitude comme celle-ci, le Brésilien a de grandes chances de perdre sa place de titulaire, au moment où Camilo et Bruno Guimaraes ont été recrutés à son poste.